Google збирається будувати власне місто в Каліфорнії

Материнська компанія Google Alphabet веде переговори зі владою каліфорнійського міста Сан-Хосе про землі під розширення свого кампусу. Про це пише AIN.ua.

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Компанія планує звести на ділянці площею близько 70 га офісні і житлові будівлі (близько 3000 будинків), R&D- та торговельні центри, створити додатково 20 000 робочих місць. Також передбачається будівництво в цьому районі масштабного транспортного вузла.

"Екстраординарна архітектура, урбаністичний дизайн, екологічність, торговельна інфраструктура і активні публічні простори стануть яскравими ознаками містечка Google", — йдеться в листі, підготовленому членами міської ради для засідання, де вирішувалося це питання.

Видання зазначає, що Google і її партнери займалися скупкою землі в регіоні вже багато місяців. Дві партнерські інвесторські групи вже інвестували в нерухомість регіону понад $130 млн.

Поки що не можна сказати, як буде виглядати "місто Google": весь проект зараз на стадії закупівлі землі і компанія ще не показувала плани будівництва.

Місцеві жителі побоюються, що проект може позбавити малозабезпечених жителів даху над головою і негативно позначиться на загальній доступності житла в регіоні.

В той же час створення великого транспортного хабу в Сан-Хосе може частково допомогти у проблемі із завищеними цінами на житло в районі кремнієвої Долини, оскільки дозволить співробітниками компаній з Долини швидше добиратися до регіонів, де житло дешевше.