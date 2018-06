Єврокомісія може оштрафувати Google на рекордну суму - ЗМІ

Європейська комісія (ЄК) має намір оштрафувати інтернет-гіганта Google, що входить у холдинг Alphabet Inc, за зловживання домінуючим становищем на ринку пошукових систем на рекордну суму.

Про це повідомили в п'ятницю, 16 червня, видання The Financial Times та The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, передає Deutsche Welle.

Розмір грошового покарання може перевищити рекордні 1,06 мільярда євро, на які оштрафували в 2009 році корпорацію Intel.

Читайте такожВ Єврокомісії закликали Facebook та Google боротися із фейковими новинами

Очікується, що про розмір штрафу оголосять у найближчі тижні.

Речник Єврокомісії відмовився прокоментувати розмір штрафу та час його офіційного оприлюднення. В Google також поки що не прокоментували можливе покарання. Раніше в Google називали звинувачення з боку Єврокомісії "помилковими".

Відповідно до європейського антимонопольного законодавства Google може бути оштрафована на суму до 10 відсотків від річної виручки. Виручка Alphabet Inc. у 2016 році перевищила 90 мільярдів доларів США.

Зазначається, що ЄК веде три розслідування щодо Google з кінця 2010 року. Справа, по якій очікується оголошення штрафу, стосується звинувачень на адресу Google в тому, що компанія маніпулює результатами пошуку на користь свого сервісу порівняння цін Google Shopping. Також в ЄК заявляли, що Google зловживає своїм домінуючим становищем, пропонуючи деякі зі своїх інструментів онлайн-реклами, зокрема, порівняння цін, при пошуку на сторонніх веб-сайтах.