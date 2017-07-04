У Японії створили реалістичних риб-роботів, яких можна завести вдома (відео)

12:20, 04 липня 2017
Наука та IT
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Риби-роботи виглядають і плавають, як справжні водяні мешканці.

Риби-роботи практично нічим не відрізняються від справжніх водних мешканців / скріншот УНІАН

Роботи були продемонстровані на Токійському тижні дизайну. Механічних риб складно відрізнити від справжніх. Роботів видають лише світлодіодні ліхтарі-очі.

Риби покриті силіконом та обладнані особливою системою пересування. Плаває пристрій за рахунок руху хвоста, як і жива риба. Робот оснащений баластної системою, схожою на ту, яку використовують у підводних човнах для випливання та занурення. Час роботи механічної риби становить близько години.

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Творці хочуть використовувати робота для непомітного спостереження за підводними мешканцями. Також робота можуть купити охочі завести рибок, які живуть вічно.

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