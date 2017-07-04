У Японії створили реалістичних риб-роботів, яких можна завести вдома (відео)
Риби-роботи виглядають і плавають, як справжні водяні мешканці.
Роботи були продемонстровані на Токійському тижні дизайну. Механічних риб складно відрізнити від справжніх. Роботів видають лише світлодіодні ліхтарі-очі.
Риби покриті силіконом та обладнані особливою системою пересування. Плаває пристрій за рахунок руху хвоста, як і жива риба. Робот оснащений баластної системою, схожою на ту, яку використовують у підводних човнах для випливання та занурення. Час роботи механічної риби становить близько години.
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Творці хочуть використовувати робота для непомітного спостереження за підводними мешканцями. Також робота можуть купити охочі завести рибок, які живуть вічно.