ПК, ввімкнені вночі, дорого коштують німецьким компаніям

На обслуговування ввімкнених в неробочий час комп`ютерів німецькі компанії витрачають більше 918 мільйонів євро на рік, повідомляється в прес-релізі 1E і Alliance to Save Energy. Впродовж 2009 року ці комп`ютери викинуть в повітря стільки ж шкідливих речовин, скільки майже півмільйона автомобілів.

Американським компаніям робота комп`ютерів в нічний час обходиться в 2,8 мільярда доларів. Підприємства Великої Британії щорік витрачають на обслуговування комп`ютерів, не вимкнених працівниками перед виходом з офісу, 300 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 437 мільйонів доларів).

За даними 1E і Alliance to Save Energy, практично половина службовців у США, Британії та Німеччині не вимикають свої комп`ютери перед виходом з офісу. Одна з причин цього - забудькуватість. Багато хто не вимикає ПК, оскільки це займає час, деякі підключаються до свого офісного комп`ютера віддалено.

За даними Gartner, щорік на частку IT-індустрії припадає 2 відсотки загальної кількості викидів вуглекислого газу. Працюючі комп`ютери і монітори відповідальні за 39 відсотків викидів вуглекислого газу IT-індустрії.

Передбачається, що якщо всі ПК в світі вимкнути на одну ніч, то заощадженої в такий шлях електроенергія вистачить на освітлення нью-йоркського хмарочоса Empire State Building впродовж 28 років.

Лента.ру