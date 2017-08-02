Ракета Vega c українським двигуном успішно вивела супутники на орбіту (відео)

Ракета-носій Vega з українським двигуном 2 серпня успішно стартувала з космодрому Куру у французькій Гвіані. Про це повідомляє Arianespace.

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Vega вивела на орбіту два супутники ізраїльського оборонного концерну Israel Aerospace Industries: OPTSAT-3000 вагою 368 кг і 264-кілограмовий апарат Venμs. Наголошується, що це вже десятий запуск за програмою Vega, а в 2017 році - другий.

Маршовий двигун РД-843 розроблений державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне".

Як повідомляв УНІАН, у Французькій Гвіані з космодрому Куру 7 березня успішно стартувала ракета-носій легкого класу Vega з українським двигуном.