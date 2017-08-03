Вчені заявили, що до 2050 року у світі стане втричі більше сліпих

В даний час в світі налічується 36 млн сліпих людей, але вже до 2050 року ця цифра може досягти 115 млн осіб. До таких висновків дыйшли автори дослідження, опублікованого в журналі Lancet, передає Бі-бі-сі. В основному втрата зору загрожує людям похилого віку.

Читайте такожНадія трансплантології: біологам вдалося пересадити очі пуголовків на їхні хвости В даний час кількість людей з порушеннями зору скорочується. Але оскільки чисельність населення Землі неухильно зростає, а саме населення старіє, вчені передбачають, що кількість людей, які катастрофічно втрачають зір, буде стрімко зростати.

Аналіз даних з 188 країн показує, що в світі зараз понад 200 млн осіб страждають від проблем, пов'язаних з погіршенням зору.

До 2050 року їх число зросте до 550 млн.

"Навіть незначніпроблеми із зором можуть чинити істотний вплив на життя людини", - розповів один з авторів дослідження професор Руперт Бурн. "Це обмеження їх незалежності. Наприклад, вони не можуть водити машину", - говорить він.

Автори дослідження закликають уряди країн вкладати більше коштів у профілактику та лікування очних захворювань, наприклад, катаракти.

Найбільш високий відсоток сліпих - у країнах Південної Азії і субекваторіальної Африки.

Сліпота в глобальному масштабі:

Південна Азія - 11,7 млн чоловік

Східна Азія - 6,2 млн чоловік

Південно-Східна Азія - 3,5 млн чоловік

Субэкваториальная Африка - понад 4% населення

Країни Західної Європи - 0,5% населення