У Чорному морі "розцвіли" бірюзові вихори: NASA показало фото з космосу

Влітку Чорне море забарвлюється в різні тони. Бірюзові вихори вказують на наявність фітопланктону, що пливе за водними течіями. Зображення морського цвітіння було складено вченими NASA.

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Фітопланктон — це плаваючі мікроскопічні організми, які отримують їжу за допомогою фотосинтезу і розчинених поживних речовин. Але його активне і часте цвітіння може призвести до втрати кисню з води.

Одним з видів фітопланктону у Чорному морі є коколітофори — мікроскопічний планктон, покритий білою оболонкою з карбонату кальцію. Коли цей фітопланктон збирається у великих кількостях, то при погляді з космосу здається, ніби у воді розлите молоко.

Раніше NASA опублікувало знімок поверхні Марса, який дозволяє побачити корінні породи на поверхні планети.