В Японії планують збивати ракети КНДР лазерами - ЗМІ

Японія має намір використовувати лазери для знешкодження північнокорейських ракет. Про це пише японська газета «Іомуїрі».

Як зазначається, лазер повинен бути наносити удар по ракеті відразу після запуску. Планується, що таким чином вдасться або виводити її з ладу або відразу знищувати.

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Подібна система буде дешевше, ніж балістичні ракети — перехоплювачі, підкреслює газета. Міноборони Японії готова витратити на дослідження в цій області 8,7 млрд ієн ($79 млн).

29 серпня КНДР запустила балістичну ракету, яка змогла пролетіти над територією Японії.