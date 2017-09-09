На Сонці зафіксований уже шостий великий спалах з початку тижня

Спалах потужністю M8.1 був зафіксований Обсерваторією сонячної динаміки. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті NASA, передає РБК.

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Це вже шостий серйозний спалах на Сонці з початку тижня. Потужність спалаху в десять разів менше сталася 6 вересня.

Тоді спалаху присвоїли максимальний бал - X9.3 з 10 можливих. Її також назвали найсильнішою за останні 12 років. За даними фахівців з Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту Академії наук (ФІАН), швидкість викинутого світилом хмари плазми опинилася в півтора паза вище, ніж очікувалося. У зв'язку з цим удар по Землі також виявився потужнішим, ніж передбачалося раніше.