У бурштині знайшли мурах-вампірів, які проколювали жертву "рогом" (фото)

Група копалин перетинчастокрилих Sphecomyrminae існувала близько 100 млн років тому. У жодного з мешканців мурах не збереглося такої анатомії щелепи з мандибулами – верхніми щелепами, – витягнутими у значні і гострі леза.

Таким був зразок, знайдений Філіпом Барденом та його колегами з Інституту технологій, Нью-Джерсі в Ньюарку в шматочку бурштину, датованому крейдяним періодом – приблизно 98 млн років тому. Опис нового виду Linguamyrmex vladi публікує журнал Systematic Entomology, передає Naked Science.

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За словами авторів статті, розташування щетинок навколо ротового апарату комахи нагадує сучасних мурах-одонтомахусів, мандибули яких влаштовані як капкани, що миттєво й автоматично замикаються на жертві. Можливо, так діяли й "ротові леза" L. vladi, спрацьовуючи при стимулюванні ротових щетинок і вражаючи жертву рухом вперед і вгору – туди, де їх зустрічав потужний і гострий ріг.

Всі риси L. vladi окремо вже зустрічалися фахівцям, але така комбінація трапляється вперше. Крім лез-мандибул і металізованого рогу, вони могли бути навіть кровопивцями. Барден і його співавтори зазначають, що складна форма щелеп може вказувати на полегшення струму гемолімфи (аналога крові у комах) з пробитої жертви у ротовий отвір. У тому ж зразку бурштину вчені знайшли останки жука – можливо, жертву такого вампіризму.

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