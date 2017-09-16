NASA опублікувало останню фотографію Cassini

NASA опублікувало останню фотографію, отриману від зонда Cassini, яка була зроблена за кілька годин до завершення місії.

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На знімку - частина нічного боку Сатурна, яка освітлена відбитим від кілець світлом. Фото зроблено на відстані в 634 тисячі кілометрів від Сатурна.

NASA зазначає, що в кадр потрапила ділянка атмосфери планети, в яку увійшов Cassini. Масштаб фото становить приблизно 11 миль (17 кілометрів).

Як повідомляв УНІАН, завершилася грандіозна місія зонда Cassini. Зонд передав на Землю останні фото і згорів над Сатурном. Космічний апарат для вивчення Сатурна був запущений 15 жовтня 1997 року. Він летів до планети 7 років і перебував на її орбіті 13 років. Місія була розрахована до 2008 року, але двічі продовжувалася.

Останній сигнал Cassini йшов до Землі близько 83 хвилин. Зв’язок із ним перервався за планом – близько 14:55 за Києвом.