Нобелівську премію з хімії вручили розробникам технології заморожування молекул
13:14, 04 жовтня 2017Наука та IT
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Завдяки цій технології вчені після миттєвого заморожування молекули можуть вивчати її, не порушуючи природної форми.
Нобелівську премію з хімії поділять між собою троє вчених / Фото nobelprize.org
Нобелівську премію з хімії 2017 року вручили вченим Жаку Дюбоше, Йоакиму Франку та Річарду Хендерсону за вивчення кріоелектронної мікроскопії для визначення структури молекул з високою роздільною здатністю в розчині, повідомив комітет премії.
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Завдяки цій технології вчені після миттєвого заморожування молекули можуть вивчати її, не порушуючи природної форми.
Як повідомляв УНІАН, раніше Нобелівську премію з фізики присудили дослідникам гравітаційних хвиль, а з медицини - за дослідження біоритмів в організмі.
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