США сплатили Україні ядерне паливо для наукового реактора

Інститут ядерних досліджень (Київ) одержав низькозбагачене ядерне паливо для свого наукового реактора. Про це повідомив журналістам заступник директора інституту Владимир Тришин. За його словами, 33 тепловидільних збірки із збагаченням 19,7% вже надійшли до України. Їх вартість становить 900 тис. дол. Постачання палива сплатили США. За словами В.Тришина, нове паливо поки що не завантажене в реактор, оскільки з грудня 2008 р. він не працює.

21 травня колегія Державного комітету ядерного регулювання рекомендувала продовжити роботу реакторної установки до кінця 2013 р. Тому використання низькозбагаченого палива почнеться вже цього року.

Повністю перейти на безпечніше паливо планується за п`ять років.

Подальше його постачання фінансуватиметься з держбюджету України. Науковий реактор Інституту ядерних досліджень розрахований на завантаження від 156 до 262 тепловидільних збірок.

РосБізнесКонсалтинг