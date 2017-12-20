Вчені припустили, що атмосфера на Землі з'явилася завдяки грибам

Атмосфера на Землі почала формуватися завдяки грибам, вважають дослідники із Лідського університету у Великобританії. Про це вони розповіли в статті в журналі Philosophical Transactions B.

Багата киснем атмосфера утворилася на Землі завдяки рослинам. Однак, на думку дослідників, на ранніх етапах рослини ще не були достатньо розвинені, щоб самостійно забезпечувати планету киснем. У цьому їм допомагали гриби, доставляючи фосфор від скель до рослин, тим самим стимулюючи фотосинтез.

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До такого висновку вчені прийшли після ряду лабораторних експериментів з видами грибів, що з'явилися ще в давнину і збереглися до наших днів, і комп'ютерного моделювання. Різні види грибів обмінювалися з рослинами фосфором і вуглецем із різною швидкістю, що впливала, у свою чергу, на швидкість вироблення кисню.

Гриби, можливо, з'явилися раніше рослин – зокрема, завдяки здатності отримувати мінеральні речовини зі скель, відзначають дослідники. Їх взаємодія з рослинами, очевидно, було взаємовигідною: рослини при фотосинтезі виділяють вуглець, необхідний грибам.