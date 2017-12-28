Російський супутник AngoSat-1 вийшов із ладу через коротке замикання - ЗМІ

Перший в історії Анголи супутник зв'язку AngoSat-1, який був побудований російською компанією "Енергія" і перестав виходити на зв'язок після виходу на цільову геостаціонарну орбіту, ймовірно, вийшов з ладу через коротке замикання.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на джерело на космодромі Байконур.

"Попередньо, основною версією вважається коротке замикання в шині, яка відповідає за живлення супутника", - сказало джерело.

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Як розповіло "Известиям" джерело в ракетно-космічній галузі, для ангольського супутника було розроблено нове приладове обладнання, що раніше не вироблялося і не випробовувалося на інших космічних апаратах. У цьому РКК "Енергія" поступила всупереч світовому досвіду запуску комерційних супутників зв'язку - на них прийнято використовувати тільки випробуване в космосі обладнання.

Зазначається, що зв'язок із супутником після старту тривав 42 хвилини, після чого несподівано обірвався.

AngoSat-1 став першим геостаціонарним супутником зв'язку, створеним РКК "Енергія" за останні 15 років.

Створення супутника проходило в рамках контракту, укладеного в 2009 році між "Роскосмосом" і урядом Анголи при посередництві "Рособоронекспорту". Три російських банки - "Росексімбанк", ВТБ і ВЕБ - виділили на ці цілі кредит терміном на 13 років у розмірі 278,4 мільйона доларів. Кошти були перераховані в 2011 році, в 2016-му Ангола прострочила платіж, але заборгованість рефінансували.

Запуск AngoSat-1 був застрахований російськими компаніями на $121 млн.

"Известия" нагадують, що це не перший випадок, коли супутник виробництва РКК "Енергія" несподівано виходить з ладу: схожа аварія сталася з єгипетським космічним апаратом в 2015 році.