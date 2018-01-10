Китайський конкурент Tesla, розумне дзеркало, мікроавтобус майбутнього: найцікавіші винаходи CES-2018 (відео)

Цього року представлена рекордна кількість компаній - понад 4000. Компанія Kohler презентувала розумне дзеркало, яке виконуватиме у домі роль "мозку". Воно керуватиме домашніми пристроями за допомогою звукових сигналів. Дзеркало налаштує температуру води у ванній, яскравість світла і поставить вашу улюблену музику. Інше дзеркало HiMirror відсканує обличчя і визначить проблеми шкіри, а також підрахує кількість вологи у шкірі та оптимальний час перебування на сонці.

На виставці представили концепт-кар Byton — китайську відповідь Tesla Model X. Він дешевший, потужніший (272 кінських сил) та має більший запас ходу (до 520 км). Nissan продемонстрував унікальний інтерфейс системи керування автомобілем. Автопілот дозволяє зчитувати електричні сигнали мозку, щоб передбачати дії водія.

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Yamaha представила електромотоцикл з автопілотом, який розганяється до 120 км/год. Toyota створила концепт універсального мікроавтобуса E-Palette. Електробус може трансформуватися у магазин, ресторан і навіть готель. Також було презентовано робота-собаку, який поступово звикає до свого господаря.