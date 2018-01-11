В метеоритах із поясу астероїдів знайшли джерело життя на Землі

Вчені Національної лабораторії імені Лоуренса в Берклі виявили, що в метеоритах із поясу астероїдів знаходяться складні органічні сполуки і вода.

Стаття планетологів опублікована в журналі Science Advances. Коротко про наукову роботу розповідається в прес-релізі на сайті Phys.org.

На думку дослідників, їхня знахідка вказує на те, що космічні тіла, що падають на Землю, могли зіграти вирішальну роль в появі життя на планеті.

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Дослідники вивчили хімічний склад в крихітних кристалах кам'яної солі всередині метеоритів. Ці кристали мають різний колір, який надають їм домішки неорганічних та органічних сполук. Вік космічних тіл досягає 4,5 мільярда років, а їх джерелами стали, ймовірно, карликова планета Церера і астероїд Геба, які розташовані в головному поясі астероїдів (між орбітами Марса і Юпітера).

Рентгенівські знімки мінералів показали, що всередині кристалів знаходяться включення насиченого сіллю водного розчину, що містить різні органічні молекули. В тому числі амінокислоти, їх попередники і інші речовини. Також були виявлені ароматичні, кетонові і імідазольні сполуки, які на Землі мають важливі біологічні функції.

Як вважають вчені, відкриття демонструє, що примітивне життя, наприклад, мікроорганізми, могла б існувати і в інших місцях Сонячної системи, а також переміщатися між планетами на уламках астероїдів або планетоідів.