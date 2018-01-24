У США схвалили продажу медичних екзоскелетів HAL

Японська компанія Cyberdyne отримала від Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (U. S. Food and Drug Administration (FDA) дозвіл на продаж свого екзоскелету нижніх кінцівок HAL (Hybrid Assistive Limb) через ліцензовані медичні установи.

Як повідомляє IEEE Spectrum, HAL є, по суті, ходячим роботом, який закріплюється на ногах. Сенсори, закріплені на м'язах ніг, фіксують біоелектричні сигнали, що передаються від мозку до м'язів ніг, і тоді екзоскелет приводиться в дію, збільшуючи силу і стійкість носія.

Читайте такожУ Лас-Вегасі показали роботів-стриптизерок (відео)Версія HAL, яку схвалили в США, призначена для медичного використання. Вона розроблена, щоб допомогти людям з порушеннями рухливості нижніх кінцівок ходити самостійно.

Відзначається, що існують й інші екзоскелети, призначені для реабілітації людей з обмеженими можливостями кінцівок, однак HAL унікальний тим, що покладається на поєднання вольового контролю з боку носія і автономного контролю. Апарат використовує нервову систему власника, щоб сигналізувати екзоскелету, коли і як рухатися. У Cyberdyne запевняють, що це робить процес реабілітації більш ефективним.

Раніше повідомлялося, що японські вчені створили роботів, які можуть виконувати фізичні вправи. Конструкція імітує людський хребет, а утримувати рівновагу допомагає сенсорна нервова система. Роботи оснащені штучним інтелектом і при виконанні вправ, навіть вміють потіти.