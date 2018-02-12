Xiaomi видалила результати опитування, в якому "голий" Android обійшов MIUI

57% користувачів надали перевагу Android One проти фірмової MIUI.

Нещодавно компанія Xiaomi на своїй сторінці в Twitter провела опитування серед користувачів смартфонів компанії про те, якій операційній системі вони віддають перевагу: Android One або фірмовій оболонці MIUI. Судячи з усього, рузультат голосування не задовольнив представників компанії.

Читайте такожВиявлено нову загрозу для всіх Android-пристроїв

Як повідомляє AndroidPolice, користувачі віддали перевагу "голому" Android, не дивлячись на те, що він представлений тільки на одній моделі Xiaomi Mi A1. Таким чином, голоси розділилися 57% проти 43%. Мабуть, щоб не дискримінувати фирмjde оболонку компанії, результати голосування були видалені зі сторінки.

Нагадаємо, смартфони компанії Xiaomi завжди славилися гарними технічними характеристиками за відносно невелику ціну. Але далеко не всі користувачі полюбили оболонку для операційної системи від Xiaomi - MIUI. Все змінилося з виходом у вересні минулого року смартфона Mi A1, який зроблений за підтримки Google за програмою Android One. Тобто, смартфон отримав "чистий" Android і підтримку оновлень системи від Google.

Як повідомляв УНІАН, в Google розпочали розробку аналогу сервісу Apple iMessage.