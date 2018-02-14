Xiaomi випустила два нових безрамкових смартфона

Xiaomi Redmi Note 5 пропонується у чорному, золотистому, рожево-золотому і блакитному кольорах.

Компанія Xiaomi представила безрамкові смартфони Redmi Note 5 і Redmi Note 5 Pro. Презентація пройшла в Індії, і там же почнуться продажі цих моделей.

Як передає Новое время, Redmi Note 5 оснащений 5,99-дюймовим РК-дисплеєм IPS, який підтримує дозвіл Full HD+ 2160 x 1080 пікселів і забезпечує максимальну яскравість 450 нм. Екран захищений шаром Corning Gorilla Glass. Незважаючи на те, що він оснащений дисплеєм великого розміру, розмір телефону майже такий же, як у традиційного 5,5-дюймового смартфона. Цікаво, що з товщиною всього 8,05 мм він стає самим тонким телефоном лінійки Redmi.

Апаратною основою став восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 625, 3 або 4 ГБ оперативної і 32 або 64 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення картами формату microSD. Смартфон працює на Android 7.1.2 Nougat з оболонкою MIUI 9.

Як зазначили розробники, новий смартфон Xiaomi включає в себе подвійний піролітичний графітовий лист. Це допомагає знизити температуру апарату на 2 градуси Цельсія.

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У моделі Xiaomi Redmi Note 5 Pro такий же екран, але фронтальна камера на 20 Мп, а не 8, як у молодшої моделі. Також у моделі Note 5 Pro подвійна основна камера 12+5 Мп з основним сенсором Sony. У Note 5 - тільки одна основна камера 12 Мп.

Старша модель працює на процесорі Snapdragon 636 (1,8 ГГц) з графікою Adreno 509. Цей чіп показує більш високу продуктивність, ніж у звичайного Redmi Note 5.

Xiaomi Redmi Note 5 пропонується в чорному, золотистому, рожево-золотому і блакитному кольорах. Модель 3+32 ГБ обійдеться в $155, а 4+64 ГБ — в $187. Xiaomi Redmi Note 5 Pro пропонується в тих же кольорах, за ціною $220 за версію 4+64 ГБ і $265 за старшу версію 6+64 ГБ. Продажі стартують в березні 2018 року. Список країн, в яких будуть доступні ці моделі, не називається.

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