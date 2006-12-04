Китай обганяє Японію по видатках на науку і техніку

Китайський уряд протягом 2006 року виділить на підтримку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 136 мільярдів доларів. Таким чином, Китай обжене за цим показником Японію і вийде на друге місце в світі після США. Про це йдеться в матеріалах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР, OECD).

Очікується, що протягом 2006 року Японія витратить на НДДКР 129 мільярдів доларів, Німеччина - 61,2 мільярда. Водночас всі країни Євросоюзу, крім десятьох нових членів, підтримають науковців на 233,3 мільярда доларів. Видатки США в цій галузі складуть 337,9 мільярда доларів.

У релізі ОЕСР також наголошується, що Китай значно збільшив витрати на НДДКР в останнє десятиліття. Якщо в 1994 році ця країна вкладала в розробки тільки 0,6 відсотка ВВП, то в 2005 році - вже 1,2 відсотка. Натомість сам показник ВВП зростав по 9-10 відсотків за рік.

У Китаї нині живуть 926 тисяч дослідників. За цим показником Китай посідає також друге місце після США.

Лента.ру