Ізраїль має сам вирішити проблему іранського атому

Міністр стратегічного планування Ізраїлю Авігдор Ліберман не виключає, що Ізраїлю доведеться наодинці розв`язувати проблему іранського атома, в якій тут вбачають загрозу номер один для безпеки і існування єврейської держави.

"Моя позиція, що Ізраїлю доведеться наодинці вирішувати іранську проблему. Я не розраховую ні на допомогу, ні на розуміння, ні на які історичні уроки", - сказав, відповідаючи на запитання РІА Новости, Ліберман, який курирує в уряді Ізраїлю іранське ядерне досьє.

Раніше керівництво країни зазвичай давало зрозуміти, що Ізраїль воліє утриматися від самостійних кроків у розв`язанні іранської проблеми і залишає роль "першої скрипки" Сполученим Штатам.

Після виборів до Конгресу, що окреслили загрозу дрейфу близькосхідної політики Вашингтона в бік ізоляціонізму і багатосторонності, заяви ізраїльських політиків зазвучали рішучіше. Зокрема, заступник міністра оборони Ізраїлю Ефраїм Сне в одному з інтерв`ю не виключив, що єврейська держава може застосувати силу проти Ірану.

"Для нас іранська проблема не теоретична, а "to be or not to be"... Доведеться з цією проблемою якось працювати", - зазначив Ліберман, не ставши конкретизувати, які засоби він пропонує використати в протидії іранському атому.

РІА "Новости"