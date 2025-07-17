Такі ідеї знову озвучує Медвєдєв.

У Російській Федерації заявили, що не планують здійснювати напад на інші європейські країни, однак одразу ж почали погрожувати їм "превентивними" ударами.

Заступник голови російської Ради безпеки, колишній президент Росії Дмитро Медведєв в коментарі пропагандистському ТАСС заявив, що Захід "фактично веде проти Росії повноцінну війну", використовуючи супутникові дані та пуски ракет:

"В крові у Заходу не тільки віроломство, а й хворе, сильно застаріле уявлення про власну перевагу. Росії треба поводитися відповідно і відповідати за повною програмою, а знадобиться - і завдавати превентивних ударів".

Водночас він називає заяви про можливість нападу Росії на Європу "цілковитою нісенітницею", яку нібито спеціально вкидають в інформаційне поле.

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Російські погрози Заходу

Від початку повномасштабного вторгнення Кремль систематично вдається до прямих і завуальованих погроз на адресу західних країн, які надають військову допомогу Україні.

Ці погрози часто мають форму риторичних заяв високопосадовців, спрямованих на стримування Заходу від подальшої підтримки Києва. Однією з ключових тем у риториці Москви є натяки на можливість застосування ядерної зброї.

Після кожної нової хвилі оголошень про передачу сучасного озброєння Україні - таких як танки Leopard і Abrams, системи ППО Patriot, далекобійні ракети Storm Shadow або ATACMS, а також перспективи передачі винищувачів F-16 - офіційні особи РФ заявляли про "загрозу ескалації" та "ризик прямого зіткнення з НАТО".

Зокрема, Путін неодноразово підкреслював, що Росія "використає всі наявні засоби", якщо відчує "загрозу своїй територіальній цілісності". Аналогічні меседжі регулярно озвучували міністр закордонних справ Сергій Лавров, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков та інші чиновники, часто згадуючи ядерну доктрину Росії.

Також у відповідь на західні ініціативи Кремль натякав на можливість ударів по інфраструктурі чи союзниках США та ЄС за межами України.

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