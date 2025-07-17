Нове покоління впевнене: розмову має починати той, хто телефонує, адже це йому щось потрібно від них.

Представники покоління Z, тобто ті, хто народився між 1997 і 2012 роками, перестали говорити слово "алло", відповідаючи на дзвінок, – тепер покоління до 28 років дедалі частіше просто мовчить у слухавку, пише видання Business Insider.

Приводом для обговорення в соцмережах став вірусний твіт співробітниці відділу кадрів, яка зазначила, що молоді кандидати під час телефонних інтерв'ю найчастіше мовчать, чекаючи, доки першим заговорить роботодавець, і не поспішають привітати співрозмовника.

У коментарях тисячі користувачів пояснили свою поведінку новими нормами телефонного спілкування. Головні причини відмови від традиційного вітання – острах спаму і рободзвінків, що активуються тільки після почутого "алло", а також побоювання, що запис їхнього голосу можуть використати шахраї для створення діпфейків.

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Крім того, молодь впевнена, що розмову має починати той, хто телефонує, адже це йому щось потрібно від них.

Саме слово "алло" з'явилося ще в епоху дротових телефонів. Його придумали як нейтральний і легко помітний початок розмови з боку того, хто приймає, щоб переконатися в якості зв'язку.

Експерти вважають, що для нинішньої молоді телефонні розмови – вже не символ зв'язку, а пережиток минулого, якого настав час позбуватися. "Навіщо дзвонити, якщо можна просто написати?", – дедалі частіше ставлять запитання представники покоління Z.

Раніше дослідження показало, навіщо ПК-геймери купують ігри, в які ніколи не гратимуть. Steam уже давно вийшов за рамки ігрового майданчика, перетворившись на елемент колекціонування, так само як "Лего".

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