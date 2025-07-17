Його багаторічна боротьба з раком, на жаль, добігає кінця, повідомили колеги.

Програміст і геймдизайнер Джуліан Лефей, якого по праву називають "батьком The Elder Scrolls", відійшов від справ в ігровій індустрії. Як повідомили його колеги зі студії OnceLost Games, це важке рішення пов'язане з тим, що його багаторічна боротьба з раком, на жаль, добігає кінця.

Лікарі попередили, що у Джуліана "залишилося не так багато часу", і він вирішив провести його зі своєю сім'єю і близькими.

У той час як Тодд Говард значною мірою є обличчям сучасного The Elder Scrolls, він не почав працювати над серією до другої гри. Лефей був одним із перших чотирьох співробітників Bethesda і працював над кількома найвідомішими іграми, будучи провідним програмістом The Elder Scrolls: Arena і керівником розробки Daggerfall.

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У 2019 році він разом з іншими ветеранами Bethesda заснував власну студію OnceLost Games, щоб створити духовного спадкоємця TES Daggerfall – The Wayward Realms. Попри відхід Лефея, він залишив команді велику кількість документів, які докладно описують його бачення "справжньої RPG", щоб його справа могла жити далі.

На останніх зборах команди, які він відвідав, легендарний розробник сказав фразу, яка, мабуть, найкраще описує його підхід до роботи.

"Це має бути особистим. А якщо це не особисте, значить ви просто працюєте за наймом, і у вас ніколи не буде мотивації для досягнення по-справжньому важливої мети", – передає його слова творчий продюсер The Wayward Realms Віктор Вільярреал в емоційному відео.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2025 року Bethesda випустила оновлену версію культової рольової гри The Elder Scrolls IV Oblivion на рушії Unreal Engine 5. Тайтл отримав приставку Remastered, хоча за фактом це ремейк. Принаймні, за частиною графіки.

Що стосується нової повноцінної гри The Elder Scrolls, то в неї все ще немає навіть приблизної дати виходу. Bethesda анонсувала шості "Сувої" ще 2018 року. Відтоді, крім єдиного 30-секундного тизера, геймери більше нічого не бачили.

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