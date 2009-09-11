Україна чекає підсумків тендеру на постачання Ан-74 до Індії

Підсумки тендеру в Індії на постачання патрульних літаків очікуються в I кварталі 2010 р. Про це повідомив журналістам генеральний конструктор Авіаційного науково-технічного комплексу ім. Антонова Дмитро Кива. Українська фірма бере участь у цьому відборі з літаком Ан-74 за підтримки індійських партнерів.

У лютому стало відомо, що Україна запропонувала на конкурс міноборони Індії на постачання шістьох літаків для ВМС і Берегової охорони багатоцільовий морський патрульний літак Ан-74. Машина може використовуватися для повітряного і морського патрулювання, електронної і радіорозвідки, підтримки військових кораблів з можливістю протидії супротивникові, а також для проведення пошуковий-рятувальних операцій, визначення забруднень морської поверхні.

Ан-74 відрізняється низкою значних удосконалень, проведених спільно з партнерами з Франції, Німеччини, Швеції й інших країн. Його легко переобладнати для перевезення людей, евакуації хворих і поранених. Новий транспортний варіант Ан-74 може доставляти різні вантажі, зокрема військового призначення, загальною масою до 10 т.

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