Ющенко: Кабмін не готовий запроваджувати цифрове мовлення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звинувачує Кабмін у провалі запровадження в Україні суспільного і цифрового мовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, відкриваючи сьогодні чергове засідання Ради національної безпеки і оборони.

За словами Президента, Кабінет міністрів не виконав завдань, що були в указах Президента та рішеннях РНБО, і за півтора року так і не організував широкого обговорення цього питання.

Президент зазначив, що Кабінет міністрів виявив неготовність впроваджувати цифрове мовлення в Україні. За його словами, одним з гальмуючих чинників цього процесу стало те, що в системі органів виконавчої влади одразу декілька органів без узгодження між собою займаються цим питанням.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в України не залишається іншого вибору, як докласти всіх зусиль для переходу на цифрове мовлення до 2012 року.

Президент закликав РНБО зафіксувати це положення у своєму сьогоднішньому рішенні. Як додав В.ЮЩЕНКО, якщо Україна допустить, щоб на її інформаційному просторі почали активно діяти інші держави, то це призведе до його втрати назавжди.