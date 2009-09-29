Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про проведення комплексних перевірок телерадіокомпаній і провайдерів програмної послуги, що ведуть мовлення у багатоканальних цифрових мережах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацради з телерадіомовлення.

Відповідальний секретар Національної ради Владислав ЛЯСОВСЬКИЙ повідомив журналістам, що це рішення викликане нещодавнім обговоренням питань, пов’язаних із впровадженням в Україні суспільного та цифрового мовлення, в Раді національної безпеки і оборони України.

„До 2015 року залишилося зовсім мало часу, а впровадження цифрового мовлення в Україні гальмується. На жаль, ми можемо констатувати певні кризові явища, які вплинули на розвиток цифрового телебачення. Сьогодні йде активна робота щодо вироблення нової програми дій, і перше рішення Національної ради – це провести повний моніторинг і перевірку всіх компаній, які мали можливість працювати у цій сфері упродовж різних термінів”, - зазначив він.

Другий позитивний момент, на який звернув увагу В.ЛЯСОВСЬКИЙ, - це подолання певних розбіжностей між різними державними органами, які опікуються впровадженням цифрових технологій в Україні. „Сьогодні ми маємо констатувати певні спільні позиції щодо Плану розвитку цифрового телебачення і з Мінтрансом, і з нашими колегами з НКРЗ, з Кабінетом міністрів, і, врешті-решт, з РНБО. Дуже важливо знаходити спільні рішення і з індустрією, з телеканалами, які будуть працювати в цифрі”, - заявив відповідальний секретар Національної ради.

Найближчим часом, сказав В.ЛЯСОВСЬКИЙ, буде створено робочу групу, в яку входитимуть представники державних інституції телерадіоінформаційної галузі та представники телеіндустрії. „Незабаром ми зможемо надати повну інформацію стосовно плану наших заходів щодо впровадження цифрового телебачення на найближчий період, з огляду на рішення, яке буде ухвалене Радою національної безпеки і оборони України”, - наголосив він.