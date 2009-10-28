Починається тендер з мобільного зв'язку третього покоління

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) завтра, 29 жовтня, прийме рішення про проведення тендеру на видачу ліцензій для мобільного зв`язку третього покоління (3G).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Згідно з повідомленням, сьогодні відбулося розширене засідання робочої групи НКРЗ з питань ліцензування радіочастотного ресурсу за участю членів НКРЗ, керівників Державної адміністрації зв`язку, представників Генерального штабу Збройних сил України і представників операторів «Астеліт», «Український мобільний зв`язок», «Українські радіосистеми», «Київстар Дж.Ес.Ем.», ITC.

Учасники засідання обговорили проблемні питання проведення конверсії радіочастотного ресурсу для мереж мобільного зв`язку третього покоління у зв`язку з підписанням 20 жовтня ц.р. Президентом України Указу №834/2009 «Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року №1119-р».

Як наголошується в повідомленні, завтра на засіданні НКРЗ буде прийнято рішення про подальше проведення тендерів на отримання ліцензій для мобільного зв`язку третього покоління з урахуванням пропозицій учасників засідання.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня ц.р. Президент України своїм указом №834/2009 «Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року №1119-р» зупинив дане НКРЗ урядове доручення про проведення тендеру на видачу ліцензій для мобільного зв`язку третього покоління (3G).

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України 16 жовтня 2009 року доручив НКРЗ провести тендер на видачу ліцензій для мобільного зв`язку третього покоління (3G).

Цей документ прийнято на підставі висновків Міжвідомчої комісії і визначає порядок проведення конверсії смуг радіочастот 1920-1935 МГц, 1950-1980 МГц, 2010-2015 МГц, 2020-2025 МГц, 2110-2125 МГц, 2140-2170 МГц шляхом зміни частотних присвоєнь радіоелектронних засобів спеціальних користувачів, які працюють у відмічених смугах, і їх переведення за вказані смуги радіочастот. Кабмін також визначив, що фактичні витрати на проведення цієї конверсії полягатимуть у переналагодженні діючих радіоелектронних засобів на інші діапазони частот.

НКРЗ вже встановила дату проведення першого тендеру на діапазон радіочастот 25 МГц (торги з голосу) на кінець листопада 2009 року. Початкова вартість першої ліцензії становить 400 млн. грн. Ще передбачається видати три ліцензії (одна видана раніше "Укртелекому"). Раніше зацікавленість в отриманні ліцензій висловили компанії УМЗ, «Київстар», УРС, ТСУ і ITC. На початку жовтня ц.р. НКРЗ також направила листи-запрошення провідним міжнародним операторам взяти участь у тендері.