Пентагон: Іран не має ядерної зброї і не зможе її створити

23:13, 11 квітня 2010
Наука та IT
1227 0

Одна з цілей США - не дозволити це зробити

Іран не має ядерної зброї і не зможе її створити, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заяву глави Пентагону Роберта ГЕЙТСА.

«За нашими оцінками вони (іранці) поки що не мають можливості створити ядерну зброю», - сказав Р.ГЕЙТС в ефірі програми на телеканалі NBC.

Як передає РІА Новости, разом з тим держсекретар США Хіларі КЛІНТОН підтвердила, що одна з цілей США - не дати Ірану стати володарем ядерної зброї.

Глава Пентагону і держсекретар США були запрошені в неділю на новинні програми американських телеканалів CBS, NBC і ABC. Політики обговорювали різні аспекти світової політики, включаючи питання ядерної безпеки і війни в Афганістані.

«Загроза ядерної війни, про яку ми звикли думати за часів «холодної війни», зменшилася. Але зросла загроза ядерного тероризму», - зауважила Х.КЛІНТОН.

США і низка інших країн Заходу підозрюють Іран в розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома і наполягають на введенні нових санкцій проти Тегерана. Рада Безпеки ООН в попередні роки вже прийняла декілька резолюцій і наклала на Іран санкції, вимагаючи припинити збагачення урану. Тегеран всі звинувачення відкидає, заявляючи, що його ядерна програма носить виключно мирний характер.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter