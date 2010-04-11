Пентагон: Іран не має ядерної зброї і не зможе її створити

Іран не має ядерної зброї і не зможе її створити, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заяву глави Пентагону Роберта ГЕЙТСА.

«За нашими оцінками вони (іранці) поки що не мають можливості створити ядерну зброю», - сказав Р.ГЕЙТС в ефірі програми на телеканалі NBC.

Як передає РІА Новости, разом з тим держсекретар США Хіларі КЛІНТОН підтвердила, що одна з цілей США - не дати Ірану стати володарем ядерної зброї.

Глава Пентагону і держсекретар США були запрошені в неділю на новинні програми американських телеканалів CBS, NBC і ABC. Політики обговорювали різні аспекти світової політики, включаючи питання ядерної безпеки і війни в Афганістані.

«Загроза ядерної війни, про яку ми звикли думати за часів «холодної війни», зменшилася. Але зросла загроза ядерного тероризму», - зауважила Х.КЛІНТОН.

США і низка інших країн Заходу підозрюють Іран в розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома і наполягають на введенні нових санкцій проти Тегерана. Рада Безпеки ООН в попередні роки вже прийняла декілька резолюцій і наклала на Іран санкції, вимагаючи припинити збагачення урану. Тегеран всі звинувачення відкидає, заявляючи, що його ядерна програма носить виключно мирний характер.