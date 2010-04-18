А може вулканічного попелу і немає?

Керівники двох найбільших авіаперевізників Німеччини, Lufthansa і Air Berlin піддали критиці рішення відповідних служб закрити через виверження вулкана повітряний простір над Німеччиною і те, яким чином це рішення було ухвалене.

"Повітряний простір був закритий виключно на підставі комп`ютерної реконструкції в дослідницькому центрі Vulcanic Ash Advisory в Лондоні", - сказав голова авіакомпанії Air Berlin Йоахім Хунольд виданню Bild am Sonntag. За його словами, на підставі одержаних даних Німецька метеорологічна служба DWD розрахувала області, де може знаходитися хмара попелу. Далі, грунтуючись на одержаних даних, служба забезпечення безпеки польотів DFS ухвалює рішення про заборону або дозвіл польотів.

"У Німеччині ще не піднялася в повітря жодна метеорологічна повітряна куля, щоб виміряти, чи є вулканічний попіл у повітрі і скільки його", - зазначив Хунольд.

За інформацією видання, жоден спеціальний вимірювальний літак в Німеччині в повітря не піднімався, оскільки вимірювальні літаки в Німеччині не оснащені приладами, що міряють наявність вулканічного попелу в повітрі. Напередодні міністр транспорту ФРН Петер Рамзауер повідомив, що у понеділок в Баварії підніметься в повітря дослідницький літак Інституту атмосферної фізики.

Що ж до вимірювань із землі, то їх показників недостатньо для всієї території країни.

У свою чергу авіакомпанія Lufthansa висловила сумнів в необхідності повної заборони на польоти.

"Ми сьогодні провели десять рейсів літаків типу Boeing 747 і Airbus 340 з Мюнхена до Франкфурта. При цьому наші машини були на висоті до 8 тисяч метрів", - сказав представник концерну Клаус Вальтер.

"У Франкфурті наші машини були досліджені. На стеклах кабін, зовнішній обшивці і на двигунах вони знайшли лише маленькі подряпини", - сказав він. За його словами, заборона на польоти призводить до мільйонних збитків.

"Тому ми в майбутньому виступаємо за те, щоб перед введенням заборони на польоти були проведені відповідні вимірювання", - сказав Вальтер.

У разі якщо заборону на польоти буде знято, нормалізація становища з авіаперевезеннями забере від трьох днів до тижня, вважають експерти.

Повітряний простір над значною частиною території Європи виявився заблокований через виверження вулкана Ейяф’ятлайокутль (Eyjafjallajokull), розташованого на півдні Ісландії. В результаті виверження в атмосферу було викинуто величезну хмару попелу, частинки якого, як затверджується, становлять небезпеку для літаків.

РІА "Новости"