Патріарх Кирил: не можна просто базікати в Інтернеті

Патріарх Московський КИРИЛ вважає, що священослужителі не повинні відмовлятися від спілкування зі своїми прихожанами з використанням новітніх технологій, зокрема, Інтернету.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу "Інтер".

"Що таке сьогодні соціальні мережі та Інтернет, які здійснюють свої комунікації через електронну пошту? Врешті решт, мова йде про конверт - використовуємо ми класичний конверт чи ми використовуємо його електронну форму", - додав він.

За словами патріарха, усе це - лише технічні носії і до суті справи стосунку не мають.

Він зауважив, що нині у священиків і богословів є можливість передавати свої думки письмово, ділитися своїм духовним досвідом, відповідати на звернення інших людей.

"Тому я закликаю духовенство брати участь в усьому цьому сучасному житті, у цьому обміні інформацією, але з дуже високим почуттям відповідальності. Не можна просто базікати в Інтернеті", - додав він.

Патріарх КИРИЛ зазначив, що священики не повинні видавати свої особисті думки за думки всієї церкви.