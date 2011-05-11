Пропозиції піратського ПЗ в магазинах знизилися майже вдвічі

Рівень пропозиції неліцензійного програмного забезпечення в українських магазинах техніки знизився за півроку майже вдвічі - до 19%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Майкрософт Україна», про це свідчать результати нової хвилі дослідження ринку Mystery Shopper, яке регулярно проводить «Майкрософт Україна».

Усього в лютому-березні 2011 року було досліджено 709 торгових точок у 9 областях України.

Як наголошується в повідомленні, ще в жовтні 2010 року 33% магазинів техніки і сервісних центрів пропонували покупцям встановити на комп`ютери піратське програмне забезпечення або продавали ПЗ з уже встановленою неліцензійною операційною системою.

Найвищий рівень пропозиції піратських програм зафіксований в Одесі (у 32% випадків консультант пропонує встановити неліцензійний софтвер), Кривому Розі і Львові (27% і 26% відповідно).

За словами керівника департаменту щодо захисту прав інтелектуальної власності «Майкрософт Україна» Юрія ОМЕЛЬЧЕНКА, результати чергової хвилі дослідження «показують, що дії, спрямовані на боротьбу з піратством, ведуться у правильному напрямку».

Проте він відзначив і тривожні тенденції, які виражаються в тому, що піратство активно переміщується в сегмент так званих сервісних центрів. Послуги з установлення неліцензійного ПЗ надають компанії і приватні особи у себе в офісах і з виїздом додому. Рівень піратства в цьому сегменті підвищився на 3 п. п., порівняно з попереднім дослідженням до 40%.

За словами Ю.ОМЕЛЬЧЕНКА, послуги з установлення піратського ПЗ – «це добре організований злочинний бізнес». За оцінками фахівців Асоціації виробників програмного забезпечення (BSA), обсяг даного ринку становить в Україні близько 11 млн. дол. за рік при середній вартості послуги 250 грн. Але часто вартість таких послуг виявляється вищою і наближається до вартості легального програмного забезпечення.

Довідка УНІАН. Програма Mystery Shopper регулярно проводиться по всій Україні. У її рамках проходить візит «таємного покупця» в роздрібні точки з продажу комп`ютерів, де він цікавиться умовами придбання ПК. Завдання полягає в тому, щоб виявити факти пропозиції встановити неліцензійне ПЗ або продаж техніки з уже встановленими піратськими програмами.