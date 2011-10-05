Нобелівську премію з хімії дали за квазікристали

Лауреатом Нобелівської премії з хімії за 2011 рік став ізраїльський вчений Даніель ШЕХТМАН за відкриття квазікристалів, оголосив у середу в Стокгольмі Нобелівський комітет Королівської шведської академії наук.

Як пише РІА «Новости», Д.ШЕХТМАН працює в Інституті технології в Хайфі.

Квазікристали називаються так тому, що їх кристалічна решітка має не лише періодичну будову, але й має вісі симетрії різних порядків, існування яких раніше суперечило уявленням кристалографів. Існування цих кристалів було передбачено на початку 1980-х років, Д.ШЕХТМАН довів його в 1984 році. Наразі існує близько сотні різновидів квазікристалів.

Довгий час вважалося, що квазікристали можна створити лише штучним шляхом. Проте в 2009 році природні квазікристали, що складаються з атомів заліза, міді й алюмінію, були виявлені в Росії у фрагментах порід, зібраних на Коряцькому нагір'ї.

*** Нобелівська премія з хімії є однією з п'яти, заснованих шведським промисловцем і винахідником Альфредом Нобелем понад сто років тому. Церемонія вручення нагород проходить, за традицією, в Стокгольмі та Осло 10 грудня, в день смерті її засновника.

Сума премії становить 10 мільйонів шведських крон (один мільйон євро).