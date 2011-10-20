Приватна фірма відкрила курси Facebook для пенсіонерів

Хорватська приватна фірма з міста Рієка відкрила курси з навчання роботі з соціальною мережею Facebook для пенсіонерів, передає РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Літніх людей вчать створювати профіль, шукати старих і нових друзів, розміщувати фотографії, відкривати нові групи інтересів, брати участь у дискусіях та інших діях, доступних у соціальній мережі.

За словами інструкторів, у них ще не було настільки мотивованих учнів, які хочуть якомога швидше опанувати сучасний спосіб спілкування з дітьми й онуками. Повідомляється, що проблем із заповненням груп немає, а пенсіонери заявляють про бажання навчитися користуватися ще й програмою голосового зв`язку Skype.

Згідно з прейскурантом на сайті фірми-організатора курсів, вартість навчання (шість уроків по 45 хвилин і спільний виїзд учнів на природу) становить близько 25 доларів у перерахунку з місцевої валюти.