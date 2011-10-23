Уламки німецького супутника могли впасти на півдні Китаю

Космічний рентгенівський телескоп ROSAT, який належить Аерокосмічному центру Німеччини, увійшов в щільні шари атмосфери в неділю вранці і міг впасти на півдні Китаю, повідомляє сайт Spaceflight101 з посиланням на розрахунки Стратегічного командування ЗС США.

Згідно з цими даними, супутник упав на південь від китайського міста Чунцин. Ще не надходило підтверджених даних про падіння уламків, повідомляє німецьке аерокосмічне агентство DLR.

Супутник ROSAT, виведений на орбіту в 1990 році американською ракетою Delta II, важить близько 2,4 тонни. На землю могли впасти близько 30 уламків масою 1,6 тонни - переважно елементи рентгенівської оптики, які мають захист від перегріву, зазначає РІА "Новости".