Хакери видалили весь контент Microsoft на YouTube

Офіційний YouTube-канал компанії Microsoft зламали хакери і видалили всі розміщені на ньому відеоматеріали. Замість них вони розмістили власний контент рекламного характеру. Також було замінено фон каналу.

На даний момент Microsoft вже відновила контроль над своїм каналом і працює над тим, щоб відновити весь оригінальний зміст.

Нагадаємо, кіберзлочинці зламали мережі споживачів ігрової продукції Sony і вкрали дані про 93 тисячі користувачів, повідомляє японська корпорація. Співробітники безпеки Sony виявили злочинців, коли вони намагалися в масовому порядку зайти в систему, користуючись вкраденими логінами і паролями.

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