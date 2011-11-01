Міжнародна конференція для обговорення проблем глобального кіберпростору відкривається у вівторок в Лондоні, повідомляє кореспондент РІА "Новости".

Захід проводиться під егідою МЗС Великобританії і є першим у своєму роді. Конференція покликана зблизити підходи трьох основних гравців кіберпростору - держави, бізнесу та громадянського суспільства - до основних проблем в цій сфері.

Конференція не ставить завдання прийняти якісь зобов`язувальні документи чи угоди, вона скоріше покликана осмислити рамки і принципи співіснування різних сил і структур на кіберпросторі.

"Вона націлена на розвиток кращого колективного розуміння того, як захистити і зберегти ті величезні можливості, які кіберпростір нам усім пропонує. Ідеї та пропозиції, які виникнуть на конференції, сформують" Лондонську порядку денного "- план, який допоможе нам реалізувати повний потенціал кіберпростору, одного з головних викликів нашого часу ", - зазначають організатори форуму.

Конференція буде охоплює п`ять основних напрямків розвитку кіберпростору - економічне зростання і розвиток, соціальні вигоди, кіберзлочинність, безпечний і надійний доступ, міжнародна безпека.

Ці напрямки стануть основою для панельних і тематичних дискусій, які протягом двох днів проходитимуть у лондонському конференц-центрі ім.королеви Єлизавети II. Всього на конференцію збереться близько 700 делегатів з 60 країн світу.