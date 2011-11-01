Україна прагне приєднатися до європейських ядерних досліджень

Україна очікує до кінця цього року підписання угоди щодо надання асоційованого членства у Європейській організації ядерних досліджень (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – CERN або ЦЕРН).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.

У Держінформнауки нагадали, що 20 жовтня уряд схвалив розпорядження про підписання угоди між Кабінетом міністрів та ЦЕРН стосовно надання Україні статусу асоційованого члена та уповноважив підписати документ голову Держінформнауки Володимира СЕМИНОЖЕНКА.

“Набуття Україною статусу держави - асоційованого члена ЦЕРН створить правові підстави для максимальної участі українських наукових установ у програмах ЦЕРН, сприятиме комплексному розвитку грід-технологій в Україні та удосконаленню підготовки молодих вчених в області теоретичної і прикладної фізики”, - йдеться у повідомленні Держінформнауки.

Як повідомлялося, у березні 2011 року у м. Женева була укладена декларація Кабінету міністрів України та ЦЕРН, якою започатковано спільну робочу групу з науково-технічного співробітництва та підписана спільна заява про намір стосовно можливої української заявки про набуття статусу держави асоційованого члена ЦЕРН.

*** ЦЕРН є провідною європейською міжурядовою організацією з вивчення фізики високих енергій. Українські науковці добре відомі в цій організації завдяки їхній успішній участі над проектом Великого адронного колайдера. Також ЦЕРН є одним із центрів розвитку нової грід-технології, здатної зберігати та оперативно опрацьовувати великі обсяги даних, які з`являються після запуску Великого адронного колайдера.