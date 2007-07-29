США продадуть арабським державам військову техніку на $20 мільярдів

США мають намір продати Саудівській Аравії та ще п’ятьом державам в регіоні Перської затоки надсучасну військову техніку на багато мільярдів доларів. Повідомлення про це, які розповсюдили видання „New York Times” і „Washington Post” були офіційно підтверджені, передає Німецька хвиля. Упродовж наступних 10 років американці збираються продати арабським країнам сучасні керовані через супутник бомби, оснащення для протиракетних установок і військового флоту на загальну суму 20 мільярдів доларів. Першочерговими цілями є захист арабських держав і зменшення впливу Ірану на Близькому Сході, пояснюють офіційні структури. Відповідний пакет уряд США передасть на розгляд Конгресу восени.