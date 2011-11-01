Електронні листи зроблять пахучими

Дизайнери студії Mint Digital розробили концептуальний пристрій Olly, робота якого побудована на створенні запахів для електронних повідомлень.

Мова йде про пристрій, який кодує інтернет-повідомлення запахами, здатними привчити інтернет-користувачів носом визначати, яка саме інформація на них чекає.

Це може бути електронний лист, оновлення RSS-підписки, приватне повідомлення з форуму, twitter, facebook тощо.

Olly дає можливість не тільки самостійно вибирати і "прив'язувати" запахи для того чи іншого виду сполучення, але й підбирати дизайн для самого пристрою.

Повідомляється, що пристрій можна буде не лише придбати в магазині, але й самостійно роздрукувати на 3D-принтері (коли ці принтери будуть доступні).

Ароматною складовою гаджета можуть бути шматочки фруктів, ароматичні масла або палички.

Чим більше гаджетів на столі - тим більше запахів для вхідних повідомлень.

ТСН