Електронні листи зроблять пахучими
Дизайнери розробили концептуальний пристрій
Дизайнери студії Mint Digital розробили концептуальний пристрій Olly, робота якого побудована на створенні запахів для електронних повідомлень.
Мова йде про пристрій, який кодує інтернет-повідомлення запахами, здатними привчити інтернет-користувачів носом визначати, яка саме інформація на них чекає.
Це може бути електронний лист, оновлення RSS-підписки, приватне повідомлення з форуму, twitter, facebook тощо.
Olly дає можливість не тільки самостійно вибирати і "прив'язувати" запахи для того чи іншого виду сполучення, але й підбирати дизайн для самого пристрою.
Повідомляється, що пристрій можна буде не лише придбати в магазині, але й самостійно роздрукувати на 3D-принтері (коли ці принтери будуть доступні).
Ароматною складовою гаджета можуть бути шматочки фруктів, ароматичні масла або палички.
Чим більше гаджетів на столі - тим більше запахів для вхідних повідомлень.