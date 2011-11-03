Наркокартель наймає комп'ютерних експертів

Мексиканський наркокартель "Зетас" (Zetas), на адресу якого надійшли погрози з боку представників хакерського об`єднання Anonymous, розгортає власну мережу комп`ютерних експертів. Про це повідомляє приватна розвідувально-аналітична компанія Stratfor.

Представники агентства вважають, що наркокартель має намір знайти учасників Anonymous, причетних до загроз. У такому разі їх життя і здоров`я будуть у небезпеці, йдеться в повідомленні Stratfor.

6 жовтня на YouTube був оприлюднений відеозапис, на якому від імені Anonymous висуваються вимоги до "Зетас" відпустити одного з учасників хакерського об`єднання. У заяві говориться, що, якщо до 5 листопада вимога не буде виконана, будуть оприлюднені дані про спільників наркокартеля - від корумпованих поліцейських і журналістів до таксистів, які співпрацюють з бандою.

Натомість мексиканська газета Milenio повідомила 30 жовтня, що місцеві представники Anonymous відмовляються брати участь в акції "#OpCartel" (від "операція картель"). Вони виступили із зверненням, в якому повідомляють, що боротьба з наркокартелем не відповідає ідеології мексиканських Anonymous, і вони не несуть відповідальності за заяви з погрозами на адресу "Зетас".

Інші представники Anonymous повідомляють, що не мають наміру скасовувати акцію. Про це написав один з хакерів в своєму мікроблозі. Про те, чи буде врешті оприлюднена інформація про спільників наркокартелю, невідомо.

Anonymous не є організацією, а лише об`єднує інтернет-користувачів під єдиною ідеологією. Відсутність ієрархії та членства як такого дозволяють будь-кому зробити заяву від імені Anonymous, уточнює Лента.ру.