США звинуватили спецслужби Китаю та Росії в кіберзлочинах проти американських компаній і викраденні даних, пов`язаних з новітніми технологіями секретними, повідомляє Радіо Свобода.

Про це йдеться у надісланому Конгресу США звіті, підготовленому американськими спецслужбами. У доповіді наголошується, що подібні дії є загрозою для економічної безпеки США.

За оцінками експертів, втрати США в результаті інтернет-злочинів обчислюються мільярдами доларів.