США звинуватили спецслужби Китаю та Росії в кіберзлочинах
01:13, 04 листопада 2011Наука та IT
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Звіт передано до Конгресу
США звинуватили спецслужби Китаю та Росії в кіберзлочинах проти американських компаній і викраденні даних, пов`язаних з новітніми технологіями секретними, повідомляє Радіо Свобода.
Про це йдеться у надісланому Конгресу США звіті, підготовленому американськими спецслужбами. У доповіді наголошується, що подібні дії є загрозою для економічної безпеки США.
За оцінками експертів, втрати США в результаті інтернет-злочинів обчислюються мільярдами доларів.
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