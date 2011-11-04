Найпотужніший у світі суперкомп'ютер побив власний рекорд

K-computer, розташований в Інституті фізико-хімічних досліджень (RIKEN) в японському місті Кобе, першим серед суперкомп`ютерів показав продуктивність понад 10 петафлопс, повідомляє Лента.ру з посиланням на компанію Fujitsu - розробника K-computer.

Тест Linpack, який традиційно застосовується для оцінки продуктивності суперкомп`ютерів, на випробуваннях 7-8 жовтня дав результат в 10,51 петафлопс. Це означає, що K-computer виконує 10,51 квадрильйонів операцій з плаваючою крапкою за секунду.

Таким чином, K-computer побив власний рекорд продуктивності. У червні 2011 року японський суперкомп`ютер очолив рейтинг найпотужніших у світі систем з результатом 8,16 петафлопс. Друге місце в червневому рейтингу посів китайський суперкомп`ютер Tianhe-1A, який показав результат в 2,6 петафлопс.

K-computer в його нинішній конфігурації об`єднує 864 обчислювальні стійки і 88128 процесорів. Теоретична продуктивність системи становить 11,28 петафлопс.

Суперкомп`ютер - спільний проект RIKEN і компанії Fujitsu. Використання комп`ютера в повноцінному режимі планується розпочати в листопаді 2012 року. Він буде застосовуватися для прогнозування стихійних лих, зокрема, землетрусів, для аналізу процесів зміни клімату і в космічних дослідженнях.