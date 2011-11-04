Google оновить систему пошуку

Алгоритм пошукової системи компанії Google в першу чергу показуватиме посилання на сторінки з найбільш «свіжою» інформацією. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії.

Зміна торкнеться 35 відсотків пошукових запитів і призначена для трьох категорій: для «гарячих» новин, для подій, що періодично повторюються, і для інформації, яка постійно оновлюється. Розробники вважають, що, наприклад, при пошуку інформації про олімпіаду або президентські вибори користувач має на увазі найближчу подію, а не новини десятирічної давнини. Аналогічно з інформацією про «найкращий фотоапарат» та інші теми, що постійно оновлюються.

Як пише New York Times введення нового способу ранжирування результатів продиктоване необхідністю конкурувати з соціальними мережами. Люди звертаються до Facebook і Twitter за найсвіжішими новинами про якусь подію, оскільки інформація в них оновлюється практично миттєво.

Google запускав у 2009 році «миттєвий» пошук, призначений для відстежування повідомлень у популярних сервісах у реальному часі. Він шукав серед іншого по Twitter, проте влітку 2011 року термін дії домовленості між компаніями закінчився, і сервіс був закритий.

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