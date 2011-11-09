Українська ракета стартувала на Марс

Українська ракета - носій " Зеніт -2 SБ " з міжпланетною станцією " Фобос -Грунт " стартувала з космодрому Байконур, передає кореспондент РІА " Новости".



Цей запуск став для Росії першою за 15 років спробою здійснити міжпланетну дослідницьку місію. Станція " Фобос -Грунт " має досліджувати супутник Марса - Фобос - і вперше в історії доставити на Землю зразки грунту з цього супутника .



"Фобос -Грунт " дістанеться Марс у у вересні 2012 року, де висадить китайський мікросупутник " Інхо -1 " і протягом кількох місяців вивчатиме марсіанське довкілля .



У лютому 2013 року він здійснить посадку на Фобос . Тяжіння супутника Марса таке мале , що апарат муситиме за допомогою двигун ів притискатися до нього. Тут станція збере зразки грунту, які на спеціальному модулі вирушать до Землі. Сам апарат залишиться на Фобос і й продовжить дослідження.



Спускова капсула з грунтом Фобос і " біопасажирами " - мікроскопічними організмами, які здійснять на апараті подорож до Марсу і назад, - повернеться на Землю в серпні 2014 року.