Українська ракета стартувала на Марс
02:10, 09 листопада 2011Наука та IT
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З російською станцією та китайським супутником
Українська ракета-носій "Зеніт-2SБ" зміжпланетноюстанцією "Фобос-Грунт" стартувала зкосмодромуБайконур,передаєкореспондентРІА "Новости".
ЦейзапускставдляРосії першоюза 15роківспробоюздійснитиміжпланетнудослідницькумісію.Станція "Фобос-Грунт" маєдосліджуватисупутникМарса -Фобос- і впершевісторіїдоставитинаЗемлюзразкигрунту зцього супутника.
"Фобос-Грунт"дістанетьсяМарсу у вересні 2012року, девисадитькитайськиймікросупутник"Інхо-1" і протягомкількохмісяців вивчатимемарсіанське довкілля.
Улютому 2013року вінздійснитьпосадкунаФобос.ТяжіннясупутникаМарсатакемале, що апаратмуситиме за допомогоюдвигунівпритискатисядо нього.Тутстанціязберезразкигрунту, якінаспеціальномумодулівирушатьдо Землі.Самапаратзалишитьсяна Фобосі й продовжить дослідження.
СпусковакапсулазгрунтомФобосі "біопасажирами" -мікроскопічнимиорганізмами,які здійснятьнаапаратіподорождо Марсуі назад,- повернетьсянаЗемлювсерпні2014 року.
ЦейзапускставдляРосії першоюза 15роківспробоюздійснитиміжпланетнудослідницькумісію.Станція "Фобос-Грунт" маєдосліджуватисупутникМарса -Фобос- і впершевісторіїдоставитинаЗемлюзразкигрунту зцього супутника.
"Фобос-Грунт"дістанетьсяМарсу у вересні 2012року, девисадитькитайськиймікросупутник"Інхо-1" і протягомкількохмісяців вивчатимемарсіанське довкілля.
Улютому 2013року вінздійснитьпосадкунаФобос.ТяжіннясупутникаМарсатакемале, що апаратмуситиме за допомогоюдвигунівпритискатисядо нього.Тутстанціязберезразкигрунту, якінаспеціальномумодулівирушатьдо Землі.Самапаратзалишитьсяна Фобосі й продовжить дослідження.
СпусковакапсулазгрунтомФобосі "біопасажирами" -мікроскопічнимиорганізмами,які здійснятьнаапаратіподорождо Марсуі назад,- повернетьсянаЗемлювсерпні2014 року.
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