Ракета, відправлена на Марс, "зависла" біля Землі

05:23, 09 листопада 2011
Наука та IT
4476 0

Є три дні, щоб виправити становище

Прививеденніросійськоїміжпланетноїстанції "Фобос-Грунт", запущеної9 листопада,натраєкторіювідльотусклаласянештатнаситуація.Про цеповідомляєІТАР-ТАССз посиланнямнакерівникаФедерального космічного агентства РФВолодимираПоповкіна.

За йогословами, апаратвийшовнаопорнуорбіту, пізнішефахівціспробуютьвиправитиситуацію."Паливоне витрачене, у насєтри добидляперезакладкіпрограми",- повідомивПоповкін.

Причиноюневдачісталоте, що неспрацюваламаршоваруховаустановка,якамала  забезпечитирух "Фобос-Грунт" післяйого відділеннявід ракети-носія.

"Склаласянештатнаситуація, алевонаробоча.Ми їїпередбачали", -зазначивПоповкін.

Позаштатнаситуаціямогластатисячерез збійпрограмногозабезпечення абочерезполомкудатчиків чиприладівбезпосередньонабортуапарата, повідомивРІА"Новости"співрозмовник накосмодроміБайконур.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter