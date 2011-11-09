Ракета, відправлена на Марс, "зависла" біля Землі
Є три дні, щоб виправити становище
Прививеденніросійськоїміжпланетноїстанції "Фобос-Грунт", запущеної9 листопада,натраєкторіювідльотусклаласянештатнаситуація.Про цеповідомляєІТАР-ТАССз посиланнямнакерівникаФедерального космічного агентства РФВолодимираПоповкіна.
За йогословами, апаратвийшовнаопорнуорбіту, пізнішефахівціспробуютьвиправитиситуацію."Паливоне витрачене, у насєтри добидляперезакладкіпрограми",- повідомивПоповкін.
Причиноюневдачісталоте, що неспрацюваламаршоваруховаустановка,якамала забезпечитирух "Фобос-Грунт" післяйого відділеннявід ракети-носія.
"Склаласянештатнаситуація, алевонаробоча.Ми їїпередбачали", -зазначивПоповкін.
Позаштатнаситуаціямогластатисячерез збійпрограмногозабезпечення абочерезполомкудатчиків чиприладівбезпосередньонабортуапарата, повідомивРІА"Новости"співрозмовник накосмодроміБайконур.