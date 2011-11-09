Ракета, відправлена на Марс, "зависла" біля Землі

Є три дні, щоб виправити становище

Прививеденніросійськоїміжпланетноїстанції "Фобос-Грунт", запущеної9 листопада,натраєкторіювідльотусклаласянештатнаситуація.Про цеповідомляєІТАР-ТАССз посиланнямнакерівникаФедерального космічного агентства РФВолодимираПоповкіна.



За йогословами, апаратвийшовнаопорнуорбіту, пізнішефахівціспробуютьвиправитиситуацію."Паливоне витрачене, у насєтри добидляперезакладкіпрограми",- повідомивПоповкін.



Причиноюневдачісталоте, що неспрацюваламаршоваруховаустановка,якамала забезпечитирух "Фобос-Грунт" післяйого відділеннявід ракети-носія.



"Склаласянештатнаситуація, алевонаробоча.Ми їїпередбачали", -зазначивПоповкін.



Позаштатнаситуаціямогластатисячерез збійпрограмногозабезпечення абочерезполомкудатчиків чиприладівбезпосередньонабортуапарата, повідомивРІА"Новости"співрозмовник накосмодроміБайконур.

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