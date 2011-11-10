Київрада затвердила програму е-урядування

Київрада затвердила дві міські цільові програми на 2012-2014 роки: Програму розвитку електронного урядування в Києві та Програму з технічного захисту інформації.

Обидва документи підготувала Київська міська державна адміністрація, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Як зазначив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ, завдяки реалізації програми розвитку електронного урядування Київ стане більш сучасним та комфортним для життя.

«Деякі потреби у державних послугах кияни зможуть задовольняти, не виходячи з дому. Наприклад, можна буде отримати необхідні документи або без черги здати звітність через Інтернет», – сказав О.ПУЗАНОВ.

Завдяки прийняттю програми електронного урядування кияни отримають якісніші державні послуги та спрощений доступ до необхідної інформації.

Але, підкреслив О.ПУЗАНОВ, роблячи місто більш відкритим та приязним для мешканців, київська влада водночас турбується і про захист інформації.

«Зазіхання на приватну, конфіденційну, службову інформацію, а також на інформацію, що становить таємницю, – це один із викликів сьогодення. Тому необхідно вжити заходи для захисту інформації, яка буде міститися у системі електронного урядування», – пояснив він.

За його словами, міська цільова програма з технічного захисту інформації передбачає не тільки охорону інформації державних органів, але й приватної інформації, яку будуть надсилати громадяни.