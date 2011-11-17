США і Польща приєдналися до роботи Центру кіберзахисту в Талліні

Урочиста церемонія приєднання США та Польщі до роботи Центру кіберзахисту НАТО в четвер відбулась у Талліні, повідомила прес-служба Міноборони Естонії.



На церемонії були присутні президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес, міністр оборони Март Лаар, посли США і Польщі в Талліні Майкл Полт і Гжегож Познанський, голова центру полковник Ільмар Тамм.



За словами естонського міністра оборони, приєднання США та Польщі до роботи центру зробить його більш працездатним і подасть приклад іншим країнам НАТО.



"Приєднання США та Польщі до роботи центру зробить його більш працездатним і подасть приклад іншим країнам альянсу, яких ми також хочемо бачити серед членів Центру кіберзахисту", - цитує РІА "Новости".



"З сьогоднішнього дня над центром кіберзахисту майорять також прапори США та Польщі, ми давно чекали цього. В історії центру це одна з важливих віх, оскільки тепер стає для всього альянсу головним джерелом експертних оцінок в області кіберзахисту", - сказав Лаар. За словами міністра, США внесли значний внесок вже при створенні центру в 2008 році.



Тепер у роботі центру беруть участь десять країн НАТО. Крім США і Польщі - це Естонія, Німеччина, Словаччина, Італія, Литва, Латвія, Іспанія та Угорщина.