Сергій Брін дав 500 тисяч доларів на Вікіпедію
Фонд проводить щорічну акцію
СергійБрін, одиніз засновниківкорпораціїGoogle, і його дружинапожертвували500 тисяч доларівдо фондуWikimedia, що підтримуєпроектWikipediaі пов'язані знимпортали,повідомляєAgence France-Presse.
Ранішецього тижняфондWikimediaзапустивщорічнуакцію,щобзібратигрошінарозвиток вільноїенциклопедії.Зараз усіхвідвідувачівWikipediaзустрічаєзверненнязасновникавільноїенциклопедіїДжимміВейлза,який закликаєкористувачівжертвуватикоштинапроект.
У 2010році самGoogleпожертвував2 мільйони доларівдо фондуWikimedia.
СергійБрін,коментуючипожертвування, назвав "Вікіпедію""однимз найбільших досягненьінтернету".
Googleтакож надававWikimediaсвої інструментидляперекладустатей "Вікіпедії" дляпілотнихпроектіварабськоюмовою, хіндіі суахілі, зауважуєЛента.ру.