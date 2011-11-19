Сергій Брін дав 500 тисяч доларів на Вікіпедію

01:28, 19 листопада 2011
Наука та IT
2369 0

Фонд проводить щорічну акцію

СергійБрін, одиніз засновниківкорпораціїGoogle, і його дружинапожертвували500 тисяч доларівдо фондуWikimedia, що підтримуєпроектWikipediaі пов'язані знимпортали,повідомляєAgence France-Presse.

Ранішецього тижняфондWikimediaзапустивщорічнуакцію,щобзібратигрошінарозвиток вільноїенциклопедії.Зараз усіхвідвідувачівWikipediaзустрічаєзверненнязасновникавільноїенциклопедіїДжимміВейлза,який закликаєкористувачівжертвуватикоштинапроект.

У 2010році самGoogleпожертвував2 мільйони доларівдо фондуWikimedia.

СергійБрін,коментуючипожертвування, назвав "Вікіпедію""однимз найбільших досягненьінтернету".

Googleтакож надававWikimediaсвої інструментидляперекладустатей "Вікіпедії" дляпілотнихпроектіварабськоюмовою, хіндіі суахілі, зауважуєЛента.ру.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter