Сергій Брін дав 500 тисяч доларів на Вікіпедію

Фонд проводить щорічну акцію

СергійБрін, одиніз засновниківкорпораціїGoogle, і його дружинапожертвували500 тисяч доларівдо фондуWikimedia, що підтримуєпроектWikipediaі пов'язані знимпортали,повідомляєAgence France-Presse.



Ранішецього тижняфондWikimediaзапустивщорічнуакцію,щобзібратигрошінарозвиток вільноїенциклопедії.Зараз усіхвідвідувачівWikipediaзустрічаєзверненнязасновникавільноїенциклопедіїДжимміВейлза,який закликаєкористувачівжертвуватикоштинапроект.



У 2010році самGoogleпожертвував2 мільйони доларівдо фондуWikimedia.



СергійБрін,коментуючипожертвування, назвав "Вікіпедію""однимз найбільших досягненьінтернету".



Googleтакож надававWikimediaсвої інструментидляперекладустатей "Вікіпедії" дляпілотнихпроектіварабськоюмовою, хіндіі суахілі, зауважуєЛента.ру.

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